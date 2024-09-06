Спасатели стран ОДКБ провели совместные учения в Казахстане

Спасатели стран ОДКБ провели совместные учения «Скала-2024» в Казахстане. Лучшие подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана показали свои профессиональные навыки при работе в зоне землетрясения.
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