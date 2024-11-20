Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

Россия якобы эскалировала конфликт, изменив доктрину своей собственной безопасности. С таким заявлением выступил в кулуарах саммита G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон, ранее поддержавший удары вглубь РФ западными ракетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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