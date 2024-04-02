Из-за пластических операций у Аллы Пугачевой нарушена мимика и не открывается глаз

Последние видео с участием певицы проанализировал пластический хирург Иван Володченков.Пластический хирург Иван Володченков поделился мнением о состоянии лица 74-летней певицы Аллы Пугачевой после просмотра последних видеозаписей с ее участием.
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