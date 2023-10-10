Молодые казаки — раненым бойцам

На днях председатель Союза казачьей молодежи Кубани Владислав Кириченко вместе с инициативной группой станицы Архангельской передали очередную партию гуманитарной помощи раненным в ходе специальной операции бойцам, находящимся на излечении в Краснодарском военном госпитале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии