Подростковый возраст — период важных изменений, в том числе созревания репродуктивной системы. Ученые уже находили связь между воздействием неблагоприятных факторов среды в эти годы и последующим состоянием сексуального здоровья.
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