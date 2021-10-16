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Принцессы Disney в необычных свадебных платьях

Принцессы Disney в необычных свадебных платьях

Принцессы Disney — настоящие образцы элегантности и стиля, и даже свадебные платья у них особенные. Мы уже показывали, как выглядели подвенечные наряды героинь в мультфильмах, но некоторые иллюстраторы придумывают более любопытные и яркие костюмы.

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