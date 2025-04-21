У министра внутренней безопасности США Ноэм украли сумочку в Вашингтоне

У министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм похитили сумочку, сообщает CNN.По данным телеканала, инцидент случился в ресторане Capital Burger, который находится в американской столице.
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