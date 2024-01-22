МЧС попросили проверить все склады маркетплейсов Wildberries и Ozon

Общественные деятели требуют проверить все склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в России. К представителям МЧС РФ с таким предложением обратился заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии