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МЧС попросили проверить все склады маркетплейсов Wildberries и Ozon

МЧС попросили проверить все склады маркетплейсов Wildberries и Ozon

Общественные деятели требуют проверить все склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в России. К представителям МЧС РФ с таким предложением обратился заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, пишут «Ведомости».

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