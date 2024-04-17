Деймон Хилл посоветовал пилотам Williams сойти с дистанции в спринте Гран При Китая

Деймон Хилл посоветовал пилотам Williams сойти с дистанции в спринте Гран При КитаяWilliamsЭкс-пилот Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признался, что не хотел бы оказаться на месте руководителя Williams Джеймса Ваулза.
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