Деймон Хилл посоветовал пилотам Williams сойти с дистанции в спринте Гран При Китая

Деймон Хилл посоветовал пилотам Williams сойти с дистанции в спринте Гран При КитаяWilliamsЭкс-пилот Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признался, что не хотел бы оказаться на месте руководителя Williams Джеймса Ваулза.