"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

АМ

Алиса Майская

Странно, что 10 миллионов он получил в рублях, (откуда рубли-то взялись у хохлов и что он с рублями будет делать в Израиле?) А на счет свадьбы... так эти "звезды" и прежде на корпоративах, свадьбах и частных вечеринках денежки стригли, чему удивляться?