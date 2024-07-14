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"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

В Сети расходятся кадры украинской свадьбы на итальянском озере Комо.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
пидар он и в африке пидар
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Странно, что 10 миллионов он получил в рублях, (откуда рубли-то взялись у хохлов и что он с рублями будет делать в Израиле?) А на счет свадьбы... так эти &quot;звезды&quot; и прежде на корпоративах, свадьбах и частных вечеринках  денежки стригли, чему удивляться?
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10 час.
Балу -
Скоро до сельских свадеб дойдет...
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9 час.

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