В Сети расходятся кадры украинской свадьбы на итальянском озере Комо.
"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе
Комментарии
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Владимир Фоминых
пидар он и в африке пидар
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Странно, что 10 миллионов он получил в рублях, (откуда рубли-то взялись у хохлов и что он с рублями будет делать в Израиле?) А на счет свадьбы... так эти "звезды" и прежде на корпоративах, свадьбах и частных вечеринках денежки стригли, чему удивляться?
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10 час.
Балу -
Скоро до сельских свадеб дойдет...
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9 час.
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