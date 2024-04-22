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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ на Купянском направлении

Расчеты РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ на Купянском направлении

В ходе проведения СВО артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» продолжают поражать артиллерийские батареи, разрушать оборонительные сооружения, подавлять пункты управления и опорные пункты, уничтожать огневые средства, вооружение и военную технику ВСУ.

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