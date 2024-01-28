Последний советский госпереворот

Андрей Корольков

Да в нашей стране власть переходила без заговора только от Ленина к Сталину. Да и к Хрущеву она попала в результате междусобойчика всего десятка человек. Так что это тоже тянет на заговор. Узнали мы об этом лет через 35-40. От Брежнева, Андропова и прочих до Ельцина таким же образом, так что разборки внутри одной банды. К Ельцину, как и к Ленину по волеизявлению временно сошедших с ума народных масс. А вот к Путину однозначно власть перешла в результате заговора антиельцинской группировки. Только узнаем мы об этом лет эдак через 50-100. Если узнаем.