В Елисейском дворце состоялась встреча Трампа, Макрона и Зеленского

ПАРИЖ, 7 декабря, ФедералПресс. Трехсторонние переговоры с участием избранного президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского прошли в Елисейском дворце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии