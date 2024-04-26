В Челябинске завершается отопительный сезон

Власти Челябинска заявили об отключении отопления в городе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с учетом благоприятного прогноза синоптиков главой города Натальей Котовой подписано распоряжение о завершении отопительного сезона с 27 апреля.