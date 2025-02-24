Специалисты «Экостроя» оперативно устранили аварийную ситуацию в Красносельском районе Петербурга

Были найдены неизвестные химические отходы Накануне, 23 февраля, в экологическую аварийную службу Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга поступило сообщение от местного жителя об обнаружении химического вещества на снегу по адресу: улица Чекистов, дом 13 В.