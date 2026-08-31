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RT Russia

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ЦБ России изменит начало действия новой ключевой ставки после своих заседаний

ЦБ России изменит начало действия новой ключевой ставки после своих заседаний

Центральный банк России решил изменить сроки начала действия новой ключевой ставки после заседаний регулятора.

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