БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем ВЦИОМ пытается внушить гражданам, что массовая миграция — это хорошо?

Зачем ВЦИОМ пытается внушить гражданам, что массовая миграция — это хорошо?

Пока в Самаре депутат Госдумы Михаил Матвеев, длительное время безуспешно пытавшийся ужесточить миграционное законодательство, получал камнем по голове от агрессивных мигрантов, всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в тот же день опубликовал результаты опроса, следуя которому 81 % россиян, мол, не испытывают негатива к мигрантам.

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