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Хоселу о дубле в дебютном матче за Испанию: «Для любого игрока это лучшее, что может случиться. Это награда за работу на протяжении всей карьеры»

Хоселу оценил свой дубль в матче с Норвегией (3:0) в отборе Евро-2024. 32-летний форвард провел дебютную игру за сборную Испании, выйдя на замену на 81-й минуте.

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