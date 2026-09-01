Car bomb attack in Colombia leaves 1 dead, 11 injured

A car bomb exploded Monday night outside a police station in northeastern Colombia, killing one person and injuring 11 others, including two police officers, while causing extensive property damage.
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