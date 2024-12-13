Около 50 млн рублей в Екатеринбурге потратили на проекты НКО: куда ушли бюджетные субсидии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря, ФедералПресс. В Екатеринбурге зарегистрировано более 3 000 НКО. Ежегодно, начиная с 1997 года, они становятся участниками конкурса на право получения субсидий из муниципального бюджета.
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