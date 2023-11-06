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Живая Кубань

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На СВО погиб травматолог-ортопед Алан Хосроев, работавший в больнице на Кубани

На СВО погиб травматолог-ортопед Алан Хосроев, работавший в больнице на Кубани

На СВО погиб травматолог-ортопед Алан Хосроев, работавший в больнице на КубаниПри выполнении специальной военной операции погиб 37-летний травматолог-ортопед Алан Хосроев, который ушёл на фронт по собственному решению.

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