Русская весна
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Русская весна

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Белый дом прокомментировал выход России из ДОВСЕ

Белый дом прокомментировал выход России из ДОВСЕ

Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.

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