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Царьград

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Cosmoscow 2026 откроет выставку на 17 010 квадратных метров

Cosmoscow 2026 откроет выставку на 17 010 квадратных метров

В Москве проходит 14-я Международная ярмарка искусства Cosmoscow с 4 по 6 сентября 2026 года. На мероприятии представлены 107 русских галерей и 23 партнёрских проекта, среди участников ГигаЧат, Sber Private Lounge и другие.

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