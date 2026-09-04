Cosmoscow 2026 откроет выставку на 17 010 квадратных метров

В Москве проходит 14-я Международная ярмарка искусства Cosmoscow с 4 по 6 сентября 2026 года. На мероприятии представлены 107 русских галерей и 23 партнёрских проекта, среди участников ГигаЧат, Sber Private Lounge и другие.
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