Сергей Собянин: За лето парки Москвы приняли 73,5 млн гостей

В парках проходили мастер-классы, экскурсии, лекции, спектакли, кинопоказы и квесты В своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как культурные учреждения столицы и парки проводили многообразные активности для туристов и жителей столицы в рамках проекта «Лето в Москве».