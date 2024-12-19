Ариана Гранде хотела бы спеть вместе с Синтией Эриво на кинопремии «Оскар»

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что была бы очень рада выступить на церемонии вручения премии «Оскар» вместе со своей коллегой по фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Синтией Эриво.
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