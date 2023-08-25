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Цены на аренду квартир в России могут вырасти до 10% осенью: экспертный анализ

Цены на аренду квартир в России могут вырасти до 10% осенью: экспертный анализ

Цены на аренду квартир в России могут вырасти до 10% осенью: экспертный анализ Елена ГалицкаяВ ближайшие месяцы ожидается увеличение стоимости аренды жилья в столице России.

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