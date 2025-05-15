17 хоккеистов «Флориды» забили минимум 1 гол за 10 матчей этого Кубка Стэнли. Прежде это удалось «Лос-Анджелесу» в 1993 году

«Пантерс» обыграли «Торонто» (5:1, 3-2) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В составе «Флориды» свои первые голы в этом плей-офф забили защитники Дмитрий Куликов и Нико Миккола, а также нападающие Энтони-Джон Грир и Йеспер Боквист.