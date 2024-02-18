Германия и Франция дали Украине «гарантии безопасности»: что это значит и как отреагировала Россия Ольга ВайленкоУкраинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Европу накануне подписал соглашения с властями Германии и Франции, которые гарантируют безопасность Украины.