Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Курсанты учебных центров РВСН завершили сдачу выпускных экзаменов

Курсанты учебных центров РВСН завершили сдачу выпускных экзаменов

В ходе сдачи выпускных экзаменов механики-водители машин обеспечения боевого дежурства ПГРК «Ярс» наряду с вождением на автодроме в обязательном порядке проходят тестирование на тренажёрных комплексах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх