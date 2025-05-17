Сегодня в центре Астрахани именитый квартет даст бесплатный концерт

Над Лебедином озером раздастся звуки известных всем песен и мелодий. Сегодня, 17 мая, в 18 часов легендарный коллектив «Скиф» под управлением заслуженного деятеля искусств России Александра Мостыканова сыграет программу «Мы эти песни в сердце сохраним».