Сегодня в центре Астрахани именитый квартет даст бесплатный концерт

Над Лебедином озером раздастся звуки известных всем песен и мелодий. Сегодня, 17 мая, в 18 часов легендарный коллектив «Скиф» под управлением заслуженного деятеля искусств России Александра Мостыканова сыграет программу «Мы эти песни в сердце сохраним».
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