Шесть детей ранены после массированной атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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