В Челябинской области на федеральных дорогах ограничение движения

Из-за ледяного дождя запрещен проезд для легкового и грузового транспорта.В среду, 22 ноября, в Челябинской области из-за ледяного дождя введено временное ограничение движения на федеральных автомобильных дорогах.
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