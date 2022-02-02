В Госдуме прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками

Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обосновал необходимость ужесточения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей, подвергающихся атакам со стороны бродячих собак.
Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обосновал необходимость ужесточения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей, подвергающихся атакам со стороны бродячих собак.
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