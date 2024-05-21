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Военные ВС РФ уничтожили укрепленный опорпункт ВСУ при помощи наземного дрона

Военные ВС РФ уничтожили укрепленный опорпункт ВСУ при помощи наземного дрона

Военнослужащие Центральной группировки российских войск продолжают активно уничтожать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя новые технологии, в частности, при помощи наземного беспилотника «Лягушка» они подорвали опорный пункт противника.

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