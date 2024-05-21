Военные ВС РФ уничтожили укрепленный опорпункт ВСУ при помощи наземного дрона

Военнослужащие Центральной группировки российских войск продолжают активно уничтожать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя новые технологии, в частности, при помощи наземного беспилотника «Лягушка» они подорвали опорный пункт противника.
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