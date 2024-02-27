Эксперт Питер Брандт прогнозирует рост биткоина до $200 000 к 2025 году

Ветеран финансового рынка Питер Брандт, генеральный директор компании Factor, недавно представил обновленный прогноз цены биткоина, предполагая потенциальный рост до 200 000 долларов к сентябрю 2025 года.
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