В республике ожидается резкое похолодание

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует в целях недопущения возникновения пожаров в очередной раз обратить внимание на техническое состояние электрической проводки в доме и… Ссылка на первоисточник .
В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует в целях недопущения возникновения пожаров в очередной раз обратить внимание на техническое состояние электрической проводки в доме и… Ссылка на первоисточник .
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