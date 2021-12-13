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В республике ожидается резкое похолодание

В республике ожидается резкое похолодание

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует в целях недопущения возникновения пожаров в очередной раз обратить внимание на техническое состояние электрической проводки в доме и… Ссылка на первоисточник .

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