Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключённых, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщили в российском силовом ведомстве:"Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта.

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