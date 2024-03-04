Премьер Палестины Штайе: сектору Газа нужен "план Маршалла"

Сектору Газа нужен "план Маршалла" из-за действий Израиля и начавшегося гуманитарного кризиса. Об этом заявил премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе во время встречи с делегацией членов конгресса США, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.