Вильфанд предупредил о жаре до 38 градусов в части регионов России

На этих выходных погода в ряде регионов РФ будет аномально жаркой. Об этом рассказал Роман Вильфанд. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра России, в Туве 17 и 18 августа будет до плюс 38 градусов.
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