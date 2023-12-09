Соратник Эрдогана увязал одобрение вступления Швеции в НАТО с миром в Палестине

Лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели заявил, что страна одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО при условии достижения устойчивого мира между Израилем и Палестиной, а также если Тель-Авив выплатит компенсации.
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