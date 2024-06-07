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Сочная картошка-гармошка с беконом и моцареллой, запеченная в духовке

Сочная картошка-гармошка с беконом и моцареллой, запеченная в духовке

С этим рецептом картофель не будет сухим и пресным фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли вам захотелось попробовать что-то новое, и вы любите картофель, обязательно стоит попробовать запеченную в духовке картошку-гармошку.

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