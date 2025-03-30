🤷♂️ Нейросеть наглядно демонстрирует эволюцию человека от Homo erectus до наших дней. Последний эпизод, правда, как бы разворачивает тренд от утонченности обратно, но, в целом, занимательно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🤷♂️ Нейросеть наглядно демонстрирует эволюцию человека от Homo erectus до наших дней. Последний эпизод, правда, как бы разворачивает тренд от утонченности обратно, но, в целом, занимательно.
Свежие комментарии