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ТАСС

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Боец Гач: в Самойловке ВСУ бросили на позициях беспилотники и документацию

Боец Гач: в Самойловке ВСУ бросили на позициях беспилотники и документацию

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Украинские войска бросили на позициях в населенном пункте Самойловка Запорожской области беспилотники и журнал учета вылетов, рассказал ТАСС водитель штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Гач.

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