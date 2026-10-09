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Царьград

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«Динамо» и «Крылатые Барсы» начнут тур Гимнастической лиги 11 октября

«Динамо» и «Крылатые Барсы» начнут тур Гимнастической лиги 11 октября

11 октября в Академии спорта «Динамо» состоится третий тур Гимнастической премьер-лиги сезона 2026. На соревновательное поле выйдут команды с Артуром Далалояном и Викторией Комовой.

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