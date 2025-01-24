Адвокат Миронов: Оплату за товар могут расценить как добровольное пожертвование

Руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что переводы средств через телефон для оплаты покупок на рынках и в небольших магазинах становятся популярными, но такой способ расчёта сопряжён с определёнными рисками.