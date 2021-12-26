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Чемпионат России. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Степанова и Букин, Мишина и Галлямов выступят с показательными номерами

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию Санкт-Петербург Показательные выступления Начало – 14.

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