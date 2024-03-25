Сотрудница Собчак была в Crocus City Hall во время теракта с мамой. Удалось ли выжить?

Медийные личности тоже коснулись истории в Crocus City Hall. Сергею Светлакову пришлось лично увидеть трагедию, а Ксения Собчак «косвенно побывала» в центре событий, ведь одна из ее сотрудниц Светлана была в тот день на концерте вместе со своей мамой.