‼Перерасчет пенсии может оказаться уловкой: мошенники атакуют пожилых людей Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков.
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‼Перерасчет пенсии может оказаться уловкой: мошенники атакуют пожилых людей Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков.
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