В легендарной «Метелице» этой осенью пройдет гастро-мюзикл «О чём молчат женщины». «О чём молчат женщины» — романтическая история о новом шансе, взаимном притяжении и любви, которую можно не только увидеть и услышать, но и буквально ощутить всеми чувствами.