В легендарной «Метелице» этой осенью пройдет гастро-мюзикл «О чём молчат женщины». «О чём молчат женщины» — романтическая история о новом шансе, взаимном притяжении и любви, которую можно не только увидеть и услышать, но и буквально ощутить всеми чувствами.
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