Tania Еременко

У Ротару, которая регулярно перечисляет ВСУ деньги, и то... в Крыму отель-дворец не могут конфисковать, а что-то там ещё советуют. В Крыму собралось столько укро-бандеровского отребья. Выискивайте спящие ячейки потщательнее и наказывайте тех, кто живет в Крыму, а ненавидит Россию.