Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Политнавигатор Федеральные власти до последнего рассчитывали договориться с Киевом относительно имущества российского бизнеса на Украине, не трогая, при этом, украинскую собственность в Крыму.

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Комментарии
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Ирина
Точно,все укропское национализировать.
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10 час.
radiofree RF
Чего призывать,национализировать и точка!
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9 час.
Tania Еременко
У Ротару, которая регулярно перечисляет ВСУ деньги, и то... в Крыму отель-дворец не могут конфисковать, а что-то  там ещё  советуют. В Крыму собралось столько укро-бандеровского отребья. Выискивайте спящие ячейки потщательнее и наказывайте тех, кто живет в Крыму, а ненавидит Россию.
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7 час.

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